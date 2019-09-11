بسبب صورة .. عبير صبري ترد على متابعة : ” جهنم تشيلك وتتحرقي فيها “

نشرت الفنانة المصرية ” عبير صبري ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” ومن يكتشفك ..؟ أنت .. من يحبك أنت .. أنت ذاتك بداخلك كل المخزون الذي تحتاجه .. ذاتك ” .

وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على الصورة منهم من أشاد بجمال إطلالتها والبعض الآخر جاءت تعليقاته مهاجمة لها .

فجاء تعليق إحدى المتابعات التي كتبت لها : ” على جهنم عدل ” .

لترد عبير صبري بقوة على تعليقها قائلة : ” جهنم تشيلك وتتحرقي فيها ” .

وحاول عددا من جمهورها تهدئتها ودعوتها إلى تقبل جميع الآراء .. لترد قائلة : ” واتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما ” .