بسبب صورة غريبة.. ميريام كلينك تطالب بقتل رجل مقيّد وتحدث ضجة !

أثارت ميريام كلينك الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على صفحتها الخاصة عبر انستغرام لرجل مقيّد بشرائط من البلاستيك، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “اقتلوه.. عشيقي السابق، اقتلوا العشيق السابق”.

الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى طرح علامات استفهام عدة حول ما إذا كانت كلينك تحاول الترويج لعمل فني جديد.