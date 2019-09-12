بسبب صورتها الجريئة.. شاهدوا عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعيها بطريقة صادمة !

أثار تعليق على صورة نشرته إحدى المتابعات على موقع إنستجرام ، غضب الفنانة المصرية عبير صبري، لتوجه شتائم وتوبيخ لجمهورها المتابع لها .

وبدأت القصة عندما نشرت عبير صبري، صورة لها عبر “إنستجرام”، ارتدت فيها فستانًا قصيرًا اعتبره البعض جريئا ومثيرًا، ما عرضها لانتقادات من متابعيها، وكان من بين التعليقات التي وردت قول متابعة لها: “على جهنم عدل”.

واستشاطت عبير صبري غضبًا فردت على المتابعة قائلًة: “جهنم تشيلك وتتحرقي فيها”، وعندما حاول البعض من متابعيها التهدئة وطالبوها بتقبل كل الآراء، فردت عليهم قائلًة: “وتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما”.

وفتحت عبير صبري، بهذا التعليق النار على نفسها، ولم تسلم من انتقادات المتابعين الذين أكّدوا أنّها ليس من حقّها تحديد مصير الناس، وأنّ هذا يدخل الجنة وذاك يدخل النار، معربين عن استيائهم بما ردّت به على متابعتها.

وأعرب البعض الآخر من المتابعين عن تضامنهم معها، خاصًة أنّ المتابعة هي من بدأت بالشّتائم، وأنّ ما بدر منها غير مسموح.