نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على عدم تكريم والدها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 والذي أقيم حفل إفتتاحه مساء يوم الأربعاء الماضي .

فقالت رانيا محمود ياسين في منشورها : ” احنا ولا فارق معانا التكريم ده .. وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي بس الناس فارق معاها أوي مشكورين على مشاعركم الحلوة ” .

وتابعت : ” تكريم بابي النجم محمود ياسين إضافه لأي مهرجان .. شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير حبكم له هو أهم وأكبر تكريم ” .