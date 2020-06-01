شنت أحد المتابعين للفنان المصري ” محمد هنيدي ” على موقع ” تويتر ” هجوما عليه في تغريدة لها بسبب غيابه عن حضور جنازة الفنان الراحل ” حسن حسني ” الذي وافته المنية يوم السبت الماضي .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” لا ويلك أنت أنا كنت أحترمك لكن من يوم وفاة سيدك المرحوم حسن حسني ولي نعمتك أنت وحلمي ومحمد سعد اللمبي أصبحت صغيرا جدا في عيني وخوفكم من كورونا ليس عذرا لكم لكي لا تحضروا جنازته الله يرحمه ” .

الأمر الذي دفع محمد هنيدي إلى الخروج للرد في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” والكشف عن سبب عدم حضوره الجنازة .

فقال : ” حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني .. أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي .. عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب ” .

وتابع : ” بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة .. ربنا يرحمك يا عم حسن ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده ” .