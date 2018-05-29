بسبب “عمليات التجميل”.. نجمات غاضبات ويهددن بالقضاء!

عبرت بعض النجمات عن غضبهن بسبب تداول أخبار إجرائهن عمليات تجميل، وتوعد بعضهن خلال الأيام الماضية برفع دعاوى قضائية للنيل من كل من يحاول السخرية أو إطلاق شائعات ليست في مكانها.

وقدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرا شكوى على الناشط اللبناني راغد قيس، صاحب صفحة “شرطة المشاهير” على إنستغرام، وعلى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أمل حمادة. وجاء ذلك بعد انتقاداتهما المتكرّرة لها، والتي كان آخرها حديث “حمادة” عن أخطاء عمليات التجميل التي ارتكبتها الفنانة اللبنانية.

نوال الزغبي

عبّرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عن غضبها من السخرية التي تعرضت لها من أمل حمادة، و”شرطة المشاهير”، ما دعاها للبحث عن حقها بشكل قانوني، فرفعت دعوى قضائية ضد الاثنين، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها.

أروى جودة

انزعجت الفنانة أروى جودة أيضا من الشائعات التي أكدت خضوعها لعمليات تجميل، إثر ظهورها مؤخرا بأحد فنادق القاهرة من أجل حضور فعالية “ليالي أزياء القاهرة”، بحضور مجموعة كبيرة من سيدات المجتمع، حين ادعى البعض أنها بدت متعبة ومُرهقة، وظهرت على وجهها آثار عملية تجميل، وهو ما أغضب الفنانة جدا، معبرة عن اندهاشها من الأمر.

سارة سلامة

الأمر نفسه تعرّضت له الفنانة المصرية سارة سلامة، ابنة الفنان أحمد سلامة، التي أكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أنها خضعت لعملية تجميل مؤخرا، وذلك بعد نشرها صورة لها عبر حسابها في إنستغرام، بدت فيها بوجه مُنتفخ ومتغيّر عن شكلها المعتاد؛ ما أغضب الفنانة.