بسبب فيديو وصف بالـ”مسيء”.. “وزير الإعلام” السوري يعاقب مذيعة من الظهور على التلفزيون !

نقلت تقارير إعلامية محلية في سوريا أن وزير الإعلام السوري عماد سارة عاقب مذيعة تلفزيونية، ومنعها من الظهور على الشاشة، بسبب مقطع فيديو بثته على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت التقارير إن “المذيعة كندة ديوب مقدمة البرنامج الصباحي على قناة “سوريا دراما” تم إيقافها عن العمل وعوقبت بمنع ظهورها على الشاشة بناءً على توجيهات من الوزير وصلت إلى إدارة القناة”.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي عن ديوب تأكيدها أن سبب إيقافها يعود إلى تصوير مقطع فيديو (سيلفي) على صفحتها الشخصية في فيسبوك يظهر رقصة على موسيقية صاخبة، أثناء حفلة قامت بتقديمها خلال “معرض دمشق الدولي”.