كشفت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” في الحلقة الأولى من ” هيدي أنا ” عبر بودكاست أنغامي عن أن لكل أغنية تختارها أسرارا لا يعرفها الجمهور وأن الفطرة هي التي تتحكم بإختياراتها .

فعن أغنية ” فاكر يا حبيبي ” أشارت إليسا إلى إنها جاءت بعد قصة حب مع شاب جاء لمقابلتها في مصر حين كانت تمر بمشكلة ثم تركها بشكل مفاجئ وسافر وهو الأمر الذي دمر نفسيتها .

وبعدها قابلت الملحن المصري ” محمد رحيم ” وأسمعها هذه الأغنية التي وصفت حالتها بالتفصيل فبكت كثيرا وقررت تقديمها وأصبحت من أقرب الأغنيات لقلبها .

وأكدت أنها كانت تسمع أغنياتها لأمها دائما وتستشيرها واختارت أغنية ” سلملي عليه ” وأغنية ” شاغلني وشاغل بالي ” لأنها أحبتها كثيرا .. أما أغنية ” لا تروح ” فأشارت إلى أنها لا يمكن أن تسمعها أبدا رغم حبها لها لأنه وقت تسجيلها تلقت خبر وفاة والدها .

فيما اعتبرت إليسا أغنية ” زكريا ” التي وجهتها لوالدها هي أهم الأغنيات بالنسبة إليها .. وأن أغنية ” عايشالك ” ساعدتها في نقلها نقلة فنية قوية والتي اختارت تقديمها لحبها لأغنية ” حبيبي ولا على باله ” للفنان عمرو دياب حيث رغبت في أن تقدم أغنية مثلها تماما .