تعرض الفنان السعودي مهند الحمدي لموجة واسعة من الانتقادات بعد استخدامه كلمة “حريم” في أحد الفيديوهات التي نشرها على حسابه الشخصي “سناب شات”.

رد غير متوقع من مهند الحمدى على متابعيه

المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن مهند الحمدي يقلل من شأن المرأة ودورها، لكن رده جاء غير متوقع بعد أن استخدم عدد من التعليقات التي هاجمته للرد عليها قائلا: “حسيتم متنور من الحين بتقول حريم، نعم قلت حريم ماذا تريدون، أنتم تحبون الدراما تجتمعون في السناب وتنظرون كلمة وتقولون يلا هجوم، لكن الوضع ليس كذلك”. اعتبر المتابعون أن طريقة رد مهند الحمدي لم تكن مناسبة خاصة أنه تعمد السخرية من المتابعين وأنه كان يمكنه توضيح وجهة نظره دون الرد بهذه الطريقة، وحصد الفيديو أكثر من 73 ألف مشاهدة