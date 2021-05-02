احتفلت مصممة الأزياء المغربية بسمة_بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، بعيد ميلاد ابنتها الوسطى (أمايا)، ونشرت صورة حديثة للأخيرة، موجهة لها رسالة تهنئة.

ظهرت أمايا في الصورة تضع الكمامة على وجهها للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، وكالعادة لم تُظهر بسمة صورة واضحة لملامح وجه ابنتها.

أمايا أتمت عامها السادس، ولديها شقيقة أكبر منها بعامين تدعى تالية، وشقيقهما الأصغر (آدم)، الذي يبلغ من العمر ٣ سنوات.

وكانت بسمة وهبة قد نعت والدها منذ ايام حيث نشرت صورة نادرة لها من الطفولة معه وعلقت: “يا رب استودعتك قبرا ضم قلبي وروحي وأغلى ما فقدت.. اللهم أنر قبر أبي بنور الجنة.. اللهم أرحم أبي الذي بات في قبره وحيدا.. ربي اجعل أعماله مؤنسة له، واجعله ينام قرير العين مطمئنا برضاك وعفوك يا رب.. اللهم ارحم أبي واغفر له”.