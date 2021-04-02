توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، والد الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنانة المصري تامر حسنى.

ونشرت بوسيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” صورة لها برفقة والدها الراحل قائلة “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها … ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا … انا لله وان اليه راجعون”.

وتابعت “((اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)). اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا رب يا رحيم .”

مضيفة “ربي أنه ليس معي ولكنه في قلبى في دُعائى انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى، اللهمّ أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شيء فأرحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. تاللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً”.

وقد حرص عدد كبير من الفنانين على تعزية بسمة بوسيل وكان منهم مي سليم، احمد زاهر، مي كساب، منة فضالي، لجين عمران، ميرهان حسين، رزان مغربي، كارمن سليمان، هبة مجدي، اسيل عمران، ايتن عامر وغيرهم.