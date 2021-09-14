نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” زوجة الفنان المصري ” تامر حسني ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين .

حيث أشارت بسمة بوسيل إلى وجود أشخاص يتسموا بالخيانة والنفاق حولها داعية الله أن يخلصها منهم .. فكتبت قائلة : ” ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير ” .

ثم قامت بسمة بحذف المنشور بعد مرور وقت قصير من نشرها له وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداوله .

كما قامت أيضا بإعادة نشر صورة من حساب يحمل إسم محبيها والتي جاء فيها : ” اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب ” .

وهو الأمر الذي دفع عدد من المتابعين إلى الحديث حول معاناة بسمة بوسيل من بعض الأزمات في حياتها الشخصية والبعض تكهن بوجود مشاكل بينها وبين زوجها تامر حسني .