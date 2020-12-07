نشرت الفنانة المصرية ” بسمة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” قدمت من خلاله إعتذارا لمصمم الأزياء اللبناني ” إيلي صعب ” .

وذلك بعد إتهامها بسرقة فكرة الفستان الذي أطلت به في إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من فستان من تصميم إيلي صعب .. حيث بدا التشابه بينهما واضح للغاية الاختلاف فقط كان في اللون ففستان بسمة كان باللون الأحمر أما فستان مصمم الأزياء اللبناني كان باللون البنفسجي .

وتضمن المنشور صورة للفستانين وكتبت بسمة في تعليقها عليها : ” انتشرت الصورة دي واتبعتت لي أكثر من مرة .. طبعا اعتذار واجب لإيلي صعب .. الحقيقة مكناش نعرف الموديل من ابتكار مين لكن من حلاوته اتنفذ بدون تغييرات ” .

وتابعت : ” وقعت في غرام كل تفاصيل الفستان .. بعتذر بالأصالة عن نفسي وعن طاقم العمل اللي تعاونت معاه وعزائي أن يعتبر الفستان تقديرا مننا لمصممه يمكن في يوم يحالفني حظ إني ألبس من عنده كمان ” .