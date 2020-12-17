اجتمعت ال​إعلام​ية ​بسمة وهبة​ مع شقيقيها وزوجتيهما إضافة إلى زوجها النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ووثقت هذه اللحظات السعيدة بصورتين وعلقت عليهما “الأخوات وزيجاتهم.. آل وهبة مجتمعون”.

وكانت وهبة طمأنت متابعيها على حالتها الصحية من خلال مقطع فيديو نشرته بصحبة طبيب في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي أكدت خلاله أن تناولها كم كبير من الفيتامينات بصورة يومية، تسبب في تعب معدتها، وحذرت متابعيها من أن يقدموا على تلك الخطوة”.



كما أدت وهبة منذ أيام فريضة العمرة، حيث نشرت صورتها أمام المسجد الحرام بزي الإحرام عبر حسابها الرسمي وكتبت: “أنا والغالي عند الغالي.. جمعتنا مباركة جميعاً يا رب”، وما إن نشرتها حتى علق الكثير من متابعيها عليها، حيث طلبوا منها الدعاء خلال قيامها بالعمرة برفقة ابنها.











وإثر تعافيها من مرض السرطان روت وهبة تجربتها ومعاناتها فقالت في مقابلة تلفزيونية :”إن مرض السرطان عبارة عن هجوم شرس من عدو يحمل سلاحا ضد الإنسان، ويجب على المريض أن يحمل سلاحا أقوى من سلاح المرض نفسه، حتى يتمكن من التغلب عليه، قائلة: “لازم تتسمي بالقوة طول الوقت عشان تغلبيه”.

وأضافت بسمة وهبة: “يمكن باين عليا إن أنا إنسانة فى منتهى السعادة ولكن بالعكس أنا كلي ابتلاءات، وحياتي كلها ابتلاءات ولكن اتعلمت منها إني أكون قوية ومتفائلة”، متابعة: “الكشف المبكر عن سرطان الثدي، علشان تلحقي نفسك إنك ماتدخليش في دايرة أسوأ في العلاج، وكل ما كان الاكتشاف مبكر أفضل فى العلاج”.