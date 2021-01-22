كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن عودتها الى التلفزيون من خلال تعاقدها على برنامج جديد، لتقدمه عبر قناة “الحياة”.

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها على انستغرام، أثناء توقيعها على عقد البرنامج وقالت “أن الان في مكتب الاستاذ حازم شفيق رئيس قناة الحياة وبمضي عقد البرنامج الجديد حبيت انكم تشاركوني اللحظة دي”” وعلقت كاتبة “يا رب البرنامج الجديد يعجبكم”.

وقد تلقت بسمة وهبة التهاني بهذه المناسبة من متابعيها متمنين لها التوفيق في برنامجها الجديد.

يذكر أن بسمة وهبة كانت تشارك في تقديم برنامج “كل يوم” على فضائية “أون” المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر.

يشار إلى أن بسمة وهبة كانت تقدم، قبل ذلك، برنامج “شيخ الحارة”، على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، ولكنها قدمت استقالتها منها بسبب حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي تحدثت فيها عن زواج المخرج المصري خالد يوسف منها.