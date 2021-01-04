انفعلت الإعلامة المصرية بسمة وهبة على إحدى متابعاتها على موقع التواصل الجتماعي “انستغرام” بعد ان طالبتها بالعودة لارتداء الحجات حيث قامت بنعتها بأنها “حشرية”.

وفي التفاصيل، فقد قامت بسمة وهبة بنشر فيديو عبر حسابها على انستغرام من مطعمها الذي استقبلت فيه الفنان سمير صبري، وظهرت فيه بسمة تغني مع العاملين في المطعم أغنية سمير صبري “سكر حلوة الدنيا سكر”.

وكتبت بسمة معبرة عن سعادتها بتواجد صبري “الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل”.

وعلق العديد من المتابعين، لكن كان هناك تعليق طالبها بعدم إقامة تجمعات في أي مكان وأن تعود وترتدي الحجاب ما اثار انفعال بسمة وهبة والتي ردت قائلة: “أخرسي وخليكي في حالك يا حشرية”

وكانت بسمة وهبة قد احتفلت مؤخرًا بافتتاح الفرع الجديد من مطعمها فى التجمع الأول، بعد عودتها من لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك.