نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة صورة لها وهي تقبل كتف نجلها من الخلف وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ووجهت بسمة وهبة رسالة مؤثرة الى نجلها من خلال التعليق على الصورة كاتبة : “وحشت قلبي يا قلبي، عمري إذا بيكمل فهيكون بشوفتك يا نور عيوني يا دقات قلبي ونبض عمري”.

يذكر أن بسمة وهبة تزوجت في بداية حياتها، برجل الأعمال السعودي أسامة السيد، والد أبنائها، عبدالرحمن وعبدالعزيز، إلا أنّهما أنفصلا فيما بعد، وذهب البعض إلى أنّ خلع الحجاب كان سببا في الطلاق، ومن ثم احتفلت بسمة بزفافها على ضابط الشرطة علاء عابد، في إحدى الفنادق الكُبرى.

وكانت بسمة وهبة قد حرصت على حضور حفل زفاف طليقها في السعودية، لتكشف عن ابنها عبدالرحمن الذي ظهر معها لأول مرة في الحفل، مشيرة إلى أنها لم تحضر عقد القران وفقًا للعادات والتقاليد السعودية.



وكانت الإعلامية المصرية قد سبق وكشفت عن ابنتها خديجة التي تبنتها، ونشرت فيديو بجانبها أثناء الاستمتاع بالإجازة.