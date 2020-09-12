نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها على انستغرام استشارت من خلاله متابعيها بعد تلقيها عرض من طبيب نفسي في لندن..

وقالت بسمة وهبة فى الفيديو: “أنا رحت لـ دكتور نفسانى وبعدين لقيت واحدة ست واتعرفنا على بعض وطلعت الست من أصول عربية وطلع عندها مشكلة زوجية”.

وتابعت: “أنا قعدت اتكلمت معها وخلصت كلام معها ودخلت للدكتور بعد ماخلصت فسألني قالى انت بتشتغلى ايه؟ قلتلو انا بشتغل مذيعة فقالى انت شهاداتك ايه ؟ قولتلو انا دارسة فاشون ديزاين ودراسة علم نفس و علم الاشارات”.

وأردفت: “قالى انت جايالى لية؟ قلتله انا جيالك لان انا لوحدى فى البلد وحاسة اني محتاجة حد جنبى.. قالى انت عملتى ايه فى الست اللى قبلك دى انا بقالى شهور بحاول اعلاجها والست دخلتى انا حسيت انها جاية بعلاج واكتشفت انها كانت قاعدة معاكى.. قلتله انا اتكلمت معاها كلام عادى مش مقصود قالى انت قاعدة قد ايه فى لندن وعاوز اشوف شهادتك .. قلتله انا شهدتى موجوده … قالى ايه رايك تشتغلى معايا .. قولتلو اشتغل معاك ايه سكرتيرة؟ … انا مش عارفة انا جايالك علشان تساعدنى فانت عاوزنى انا اساعدك ” .

وأخذت بسمة وهبة، آراء جمهور في ان تمارس مهنتها فى علم النفس ومشاكل الأزواج أم تعود إلى مصر؟.