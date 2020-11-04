نشرت الاعلامية المصرية بسمة وهبة صورة جديدة لها مع ابنتها خديجة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة كاتبة: “بجد كبرت البنوته ….خديچه حبيبه قلبي بنتي وحبيبتي”.

وكانت بسمة وهبة قد نشرت قبل ذلك وبعد وصولها من لندن إلى دولة الإمارات صورة جمعتها ايضا بابنتها علقت عليها كاتبة “دول أحلى ما كان مشارك في المؤتمر بنتي خديجة وسابرينا بنت وفاء وخطيبها”.

وشاركت بسمة وهبة، فى إحدى الفاعليات، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، للتوعية بمرض سرطان الثدي، وذلك بمناسبة الشهر العالمى لسرطان الثدى، بدعوة من وفاء بن خليفة، سفيرة النوايا الحسنة، وبمشاركة مريم عثمان، مدير مركز الشيخ راشد لأصحاب الهمم، والفنانة الإماراتية بدرية أحمد، لها تجربة مع سرطان الثدي.

وأشارت إلى أنها كانت مريضة بسرطان الثدي في وقت سابق، وحاليا عولجت منه وتحرص على تناول أدوية لمنع نشاط الخلايا السرطانية مرة أخرى.

وأكدت بسمة وهبة، تضامنها مع مرضى سرطان الثدي، موضحة إنها تنتهز فرصة بأن شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، للتوعية بمخاطر هذا المرض.

يذكر ان خديجة هي ابنة بسمة وهبة بالتبني كما ان لديها ابنين هما عبد الرحمن وعبد العزيز من زوجها .رجل الاعمال السعودي أسامة السيد والذي انفصلت عنه عام 2010 بعد خلعها الحجاب.