حسمت الفنانة ” بسنت شوقي ” الجدل الذي أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول فارق السن بينها وبين زوجها الفنان ” محمد فراج ” وما تردد بأنها تكبره في العمر .

فقالت بسنت شوقي في تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” أن كل ما تردد بأنها تبلغ من العمر 40 عاما بينما محمد فراج يبلغ 37 عاما لا أساس له من الصحة وأنها تصغر زوجها .

وأشارت إلى أن تاريخ ميلادها المتداول على مواقع الإنترنت غير صحيح فهي من مواليد شهر ديسمبر وليس شهر مايو .. كما أكدت على أنها لا ترى أى عيب في أن تكون الزوجة أكبر من زوجها حتى وإن كان الفرق بينهما 20 عاما .

وعلقت على ذلك قائلة : ” والله العظيم أنا أصغر منه ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ 20 سنة ولو ده حاصل إحنا هنقول ” .

وتابعت بسنت : ” أنا مشكلتي في الموضوع إن اللي اتقال ده مش حقيقي .. وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو وده غلط أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر وأنا أصغر منه يا جماعة ” .