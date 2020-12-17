أعلنت الفنانة ” بسنت شوقي ” خطيبة الفنان ” محمد فراج ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت في منشورها قائلة : ” أنا للأسف إيجابى .. الحمد لله أنا معنديش أعراض بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس .. فياريت أي حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ” .

وتابعت : ” وياريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتاكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا .. آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين ” .