بشرى عن أحمد الفيشاوي : ” محتاج شدة ودن شوية “

كشفت الفنانة المصرية ” بشرى ” في تصريحات لها خلال لقائها ببرنامج ” عرب وود ” عن حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي .
والذي يرجع سببه إلى حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عندما وصف شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح والتي كان مقررا أن يعرض عليها فيلمه السينمائي ” شيخ جاكسون ” بلفظ خارج أمام الجميع على المسرح .
وأكدت بشرى إنه لم يقع خلاف بينهما في الأساس حتى يتصالحا .. ولكنها أشارت إلى أن أحمد الفيشاوي له تصرفات غريبة تثير استياء زملائه أحيانا قائلة : ” بيزعل ناس كتير منهم زملائه ” .
وأضافت إنها تعتبر أحمد الفيشاوي في منزلة شقيقها فقالت : ” أحمد زي أخونا وصاحبنا وعشرة عمر ولكنه بحاجة لمراجعة تصرفاته .. أحمد أخونا اللي محتاج شدة ودن شوية ” .
#عرب_وود | كيف تتعامل بشرى مع الشتائم والسباب على السوشيال ميديا؟ ومن هي أقرب فنانة لها داخل الوسط الفني؟ وأسئلة أخرى أجابت عنها في الجزء الثالث والأخير من #نجم_الأسبوع@BushraRozza pic.twitter.com/HGEAX8yBt9
— ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) October 22, 2019