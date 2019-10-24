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بشرى عن أحمد الفيشاوي : ” محتاج شدة ودن شوية “

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كشفت الفنانة المصرية ” بشرى ” في تصريحات لها خلال لقائها ببرنامج ” عرب وود ” عن حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي .

والذي يرجع سببه إلى حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عندما وصف شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح والتي كان مقررا أن يعرض عليها فيلمه السينمائي ” شيخ جاكسون ” بلفظ خارج أمام الجميع على المسرح .

وأكدت بشرى إنه لم يقع خلاف بينهما في الأساس حتى يتصالحا .. ولكنها أشارت إلى أن أحمد الفيشاوي له تصرفات غريبة تثير استياء زملائه أحيانا قائلة : ” بيزعل ناس كتير منهم زملائه ” .

وأضافت إنها تعتبر أحمد الفيشاوي في منزلة شقيقها فقالت : ” أحمد زي أخونا وصاحبنا وعشرة عمر ولكنه بحاجة لمراجعة تصرفاته .. أحمد أخونا اللي محتاج شدة ودن شوية ” .

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