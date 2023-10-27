تفأجأ محبو الفنانة شيرين عبد الوهاب، بإعلان الشركة المنظمة لحفلها بمنطقة العلا، بتأجيل الحفل، الذي كان المقرر إقامته يوم 27 أكتوبر على مسرح مرايا بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

سبب تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب

وأصدرت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، بيانًا توضح سبب تأجيل الحفل، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث جاء البيان كالتالي:أهلًا وسهلًا بكم، لظروفٍ خارجةٍ عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين، الذي كان من المُقرّر إقامته في العلا يوم 27 أكتوبر.. مع جزيل تقديرنا لتفهّمكم.

آخر ظهور لـ شيرين في دبي

واثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل في وقت سابق حيث بدت بنحافة مفرطة وشعر أطول مما كان عليه مؤخرا.

وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة من دبي، ظهرت فيها وهي على البلكونة من احدى فنادق دبي الكبيرة.

دعم شيرين عبد الوهاب للرئيس عبد الفتاح السيسي

على جانب آخر، أعربت شيرين عبد الوهاب، دعمها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قالت شيرين في تصريح صحفي: عاوزة أقول إني مع سيادة رئيس الجمهورية وفي ضهره.

شيرين عبد الوهاب تتضامن مع فلسطين

وفي سياق آخر، دعمت شيرين عبد الوهاب القضية الفلسطينية في تصريح سابق لـ القاهرة 24، معلقة: عندي اكتئاب من اللي بيحصل في فلسطين.. الله يكون في عونهم ويكون في عون الأطفال والأمهات، ربنا يستر على شعب فلسطين.

وأضافت شيرين: ربنا معاهم ويوقف معاهم.. سمعت خطاب الرئيس، الموضوع في حاجة مهمة ويخوف، ربنا يستر على شعب فلسطين إن شاء الله.

بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد محمد الشاعر

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدمت الفنانة ببلاغ رسمي لـ النائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد استولى على أرباح حسابها الرسمي على موقع x (تويتر سابقا).

وتضمن البلاغ الذي تقدم به محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، الذي حمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023 أن موكلته تمتلك صفحة على موقع x (تويتر سابقا) باسم “sherine abd-wahab” وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح، ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

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