وافت المنية المخرج المصري علي رجب بشكل صادم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال توجهه الى منزل الشاعر أحمد شتا مستقلاً سيارة أجرة.

والراحل من مواليد عام 1964 في منطقة الظاهرية بالإسكندرية درس أولا بكلية التجارة ثم التحق بالهندسة فتخرج في عام 1987، لكنه عشق السينما منذ الدراسة لذا هجر الهندسة واتجه الى الفن فعمل مساعد إخراج لفترة طويله مع المخرجه إيناس الدغيدي وظهر في مشهدين في فيلم “دانتيلا” وكذلك في مشهد في فيلم “كشف المستور” لعاطف الطيب، قبل ان يبرع في السينما لا سيما في الكوميديا.

ومن ابرز أفلامه السينمائية: “صايع بحر”، و”كركر”، و”خالتي فرنسا”، و”بلطية العايمة” و”سيد العاطفي”.