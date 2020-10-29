شجعت الممثلة الإباحية المعتزلة ذات الاصول اللبنانية، ميا خليفة، الأمريكيين التصويت في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، ووعدتهم بارتداء ملابس مخلة لتحفيزهم على ذلك.

ونشرت ميا خليفة صورة لها وهي عارية وتقف خلف مجسم للقاضية الراحلة روث غينسبورغ وعلقت كاتبة: “انتخبوا حتى تبقى الابواب مفتوحة امام النساء” مع هاشتاغ “votenaked”.

وكانت ميا خليفة المولودة في بيروت، وتبلغ من العمر 27 عامًا: قد نشرت مقطع فيديو وقالت فيه “يجب على أصواتكم أن تسمع، هل أنتم أيها المهووسون على استعداد للسماح أن تسمعوهم أصواتكم في انتخابات هذا العام؟”.

تابعت: “حسنًا، اتبع تعليماتي الخاصة بالتصويت، وإذا كان لديك واحدة، فأنا أريدك أن تدلي بصوتك، هذا الاقتراع كبير جدا ومخيف، لكنني أعلم جيدًا أنك تعرفون كيفية التصويت”.

وبدأت مايا خليفة، إخبارهم بالطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات الولايات المتحدة التي تجرى الشهر المقبل، من أول دخولهم إلى لجان الاقتراع وحتى خروجهم منها.

وسيذهب الشعب الأمريكي إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، حيث يقررون مصير البلاد بالاختيار بين مرشح الجمهوريين دونالد ترامب، و الديمقراطيين جو بايدن، لقيادة البلاد لفترة أربع سنوات مقبلة.