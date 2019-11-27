بصورة .. ” عمرو دياب ” بإطلالة يصدم بها متابعيه ومعجبيه

تداولت عددا من الحسابات على موقع الصور الفيديوهات ” إنستجرام ” والتي جمعت بين الفنان ” عمرو دياب ” والفنان ” رامي جمال ” وأثارت الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي وصدمة لمتابعي ومحبي عمرو دياب على وجه الخصوص .

حيث ظهر عمرو دياب في الصورة بإطلالة أوضحت تقدمه في السن من خلال ملامح وجهه التي بدا عليه التجاعيد بشكل كبير .. وهو ما تناولته تعليقات المتابعين بالإضافة إلى إنه فقد جزءا كبيرا من شعره .

وجاءت التعليقات مثل : ” عمرو دياب بدون تحسينات ” و ” بيخوف عمرو بهالصورة ” و ” السن بان عليك يا عمورة ” و ” لا بان الكبر علي عمرو دياب ” و ” أخيرا كبر ” .

يذكر أن هذه الصورة تم التقاطها في حفل عيد ميلاد المنتج ” جمال العدل ” والذي شهد حضور عددا من نجوم الفن والمشاهير من بينهم : عمرو يوسف وكندا علوش وتامر حبيب ويسرا وأصالة وخالد سليم وزوجته .

وأيضا الإعلامية شريهان أبو الحسن والمنتج تامر مرسى وزوجته نسرين إمام ومصطفى شعبان ولميس الحديدى وليلى علوى وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وريهام عبد الغفور وإلهام شاهين ونجلاء بدر وبوسى شلبى .