اعادت الممثلة البحرينية ​زهرة عرفات​ نشر صورتها القديمة الى جانب صورتها الحالية على صفحتها الخاصة، وأشارت من خلالها الى انها متصالحة مع نفسها وليس لديها أي مشكلة بصورها القديمة.

وعلّقت زهرة قائلة: “في ناس مفكريني اتفشل من صورتي ترى انا اللي نشرتها من البداية وماعندي اَي مشكلة مع اَي مرحلة من مراحل حياتي وأحب اشوف صوري القديمة و انشرها واحبني وعندي اللي يحبوني .. حبوا نفسكم ولا تخلون احد عنده خواء داخلي يخليكم تشكون ولو لحظة بنفسكم ومدى حبكم وقبولكم لنفسكم”.

في ناس مفكريني اتفشل من صورتي ترى انا اللي نشرتها من البداية وماعندي اَي مشكلة مع اَي مرحلة من مراحل حياتي وأحب اشوف صوري القديمة وانشرها واحبني وعندي اللي يحبوني .. حبوا نفسكم ولا تخلون احد عنده خواء داخلي يخليكم تشكون ولو لحظة بنفسكم ومدى حبكم وقبولكم لنفسكم pic.twitter.com/L0VP5435Ug — زهرة عرفات (@zahraarafattt) February 24, 2021