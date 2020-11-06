تعتبر الممثلة نادين خوري من أبرز أعمدة الدراما السورية، وهي تحظى بشعبية واسعة في أوساط المتابعين. وفي هذا السياق، تناقل عدد من الحسابات الناشطة على “فيسبوك” صورة قديمة من بداياتها جمعتها مع الفنانين عباس النوري وبسام كوسا وأحمد نصرت قاووق.

وتفاعل مع الصورة الكثيرون حيث ركزت التعليقات على شكل نادين وعلى التغيير الذي طرأ على ملامحها. وأجمع هؤلاء على أنها كانت جميلة ولا تزال تحافظ على جاذبيتها رغم تقدّمها في السنّ.

يُشار إلى ان نادين بدأت مسيرتها الفنية في العام 1977 من خلال مشاركتها في مسلسل “رحلة المشتاق”. وانطلقت بأدوار البطولة من خلال فيلم “حبيتي يا حب التوت” إلى جانب الفنانَين عبد الهادي صباغ وأسعد فضة. وبعد ذلك حققت الكثير من الإنجازات من خلال أدوار مميزة أدتها ضمن مسيرتها الطويلة. ومن أبرز تلك الأعمال: “حمام القيشاني” و”يوميات مدير عام” و”بطل من هذا الزمان” و”ما ملكت أيمانكم” و”طوق البنات” و”تل الرماد” و”جبال النار” و”دموع الملائكة” و”بصمات على جدار الزمن” و”غزلان في غابة الذئاب”.















