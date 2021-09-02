أعلن الفنان السوري ” مكسيم خليل ” اليوم في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن وفاة والدته خبيرة تصميم المكياج السينمائي والتلفزيوني ” ستيلا خليل ” التي رحلت عن عالمنا مساء يوم أمس الأربعاء في العاصمة السورية دمشق .

وتضمن المنشور صورة له تجمعه بوالدته الراحلة وهي على فراش المرض كتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” إلى المرأة التي هزت جدران قلبي .. أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق .. أراها تسير في الحواري القديمة التي أحبّت .. خلف مرآة الممثل وكواليس القباني وتاريخ المعهد العالي .. بين دمّر والأمويين ” .

وتابع : ” أراها تهرب من جسدٍ ما عاد يشبهها .. قوية كما كانت .. حرّةً كما كانت .. مخلصة .. أراها في مكانها .. بين يديّ الرب .. محاطة بأصدقاء الزمن الجميل .. حيث لا مكان سوى للضحك .. أراها في سمائي .. تنظر إليّ في غُربتي .. تمسك يدي في وحدتي الطويلة ” .

وأضاف مكسيم خليل : ” منذ الطفولة وحتى الأبدية .. تحرسني إلى حين اللقاء .. تحضنني إلى يوم الدين .. أراها الآن مطمئنة .. بحمى الرحمن .. كما تستحق .. ستيلا .. حبيبتي .. يتيم أنا الآن يا أمي .. ماما حبيبتي ستيلا خليل .. السلام لروحك .. بحبك كتير .. رح اشتقلك .. الله معك يا قلبي .. ارتاحي حبيبتي ارتاحي .. لا تقلقي من شي ” .