استعاد الفنان السوري ” أيمن زيدان ” ذكرى وفاة نجله ” نوار ” والتي مر عليها ما يقرب من ال 10 سنوات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة للفقيد ” نوار ” وكتب أيمن زيدان بكلمات مؤثرة في تعليقه عليها قائلا : ” ها هي كلماتي المغمسة بوجع الدنيا أكررها بعد مضي 10سنوات على رحيل نوار .. أقحوانة عمري التي عصفت بها ريح الموت العاتية ” .

وتابع : ” لا زلت اذكر انحناءتك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك .. ولا زلت أذكر وأنا بجوارك كيف هوى بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيدا أعانق عبقك وألملم تفاصيلك لأخبئها في ثنايا روحي المتعبة .. وداعا يا مهجة القلب .. خطفك الموت لكنه ظل متربصا بنا .. كم افتقدك ” .

يذكر أن نوار هو الإبن الأصغر للفنان أيمن زيدان وكان قد رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان حيث أصيب بأحد الأنواع النادرة من الأورام التي تصيب الأنسجة والخلايا الرخوة في الجسم .