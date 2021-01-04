تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان ” مؤمن حسن ” المشهور بشخصية ” خضير ” في مسلسل لن أعيش في حلباب أبي في أحدث ظهور له مع عائلته .

حيث ظهر مؤمن حسن برفقة زوجته رشا سليمان وأولاده مريم وسما وعمر وغزال وعلى وجوههم الكمامات اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ولم تتغير ملامح مؤمن حسن بشكل كبير إلا أنه بدت عليه علامات التقدم في السن بشكل واضح كما ازداد وزنه .

يذكر أن مسلسل ” لن أعيش في جلباب أبي ” من إنتاج عام 1996 .. وهو عن قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق .

وشارك في بطولته كلا من : نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة ومصطفى متولي ومحمد رياض وحنان ترك وناهد رشدي ووفاء صادق وياسر جلال ومنال سلامة وغيرهم .