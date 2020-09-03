نشرت الفنانة ” ناهد السباعي ” صورة لشقيقها الفنان ” محمد السباعي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلالها عن تعرضه لحادث .

وظهر محمد السباعي في الصورة رابطا رأسه ببعض الضمادات الطبية .. وأرفقت ناهد السباعي مع هذه الصورة صورة للفنان ” محمد هنيدي ” والتي ظهر بها بنفس الشكل في أحد مشاهده من فيلمه ” بلية ودماغه العالية ” .

وكتبت في تعليقها عليها : ” حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة .. على أد ما أنا خايفة وزعلانة وقلقانة قوي عليك علي اد ما أنا مش عارفة أبطل ضحك علي الصورة ديه .. سلامتك يا سباعي ” .

كما نشرت الفنانة ” آية سماحة ” زوجة الفنان ” محمد السباعي ” صورا تجمعها بـه من المستشفى عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وعلقت عليها قائلة : ” إنه بطلي .. أفضل صديق وشريك الحب .. كم أنت مدهش شجاع وقوي وحقيقي أحبك دائما وإلى الأبد .. سبع السباع .. حمد الله على سلامتك يا روحي .. الحمد الله ” .