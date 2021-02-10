تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة جمعت الفنانة السورية ​أصالة​ بإبنتها ​شام الذهبي​، وتحديداً منذ 24 عاماً.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وخاصةً مع إطلالة شام التي أثنوا على نعومتها وبراءتها.

وكانت شام، شاركت منذ أيام فليلة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي، صورا بصحبة والدتها أصالة أثناء تواجدهما فى جدة بالمملكة العربية السعودية، معلقة: “بعض الرومانسية مع روحى فى جدة”.

ويشار إلى أن الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه أصالة مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز قد تمّ تأجيله إلى وقت غير محدد بسبب فيروس كورونا.





