شاركت الفنانة المصرية ​لقاء الخميسي​ مع متابعيها صورة قديمة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وبدت ملامحها مختلفة قليلاً عن ما هي عليه اليوم، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “زمان وأنا صغنن”.

يذكر أن لقاء تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من المقرر أن تبدأ تحضيره قريباً ويعرض خارج السباق الرمضاني المقبل. كما تشارك لقاء أيضاً في مسلسل اجازة مفتوحة، وتقوم حاليا بالتحضيرات النهائية للشخصية.

من جهة أخرى كانت الخميسي قد انتهت من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لطرحها.





