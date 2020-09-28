شاركت الفنانة المصرية ليلى عز العرب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، بصورة نادرة من أيام شبابها أستطاعت أن تخطف بها الأضواء وتحوز إعجاب المتابعين الذين أدهشوا بجمالها وأنوثتها، كما أشاروا أنها خسرت الكثير من وزنها.

وأرفقت ليلي تلك الصور بالتعليق حيث توجّهت إلى المتابعين بالسؤال عن هوية الشابة وكتبت: “تفتكروا مين في الصورة؟”. وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أجابوا على سؤالها ورأوا أنها كانت تتمتع بملامح جميلة ولا تزال، ومما جاء في التعليقات: “يا عمري كنت تهبلي” و”طول عمرك قمر يا فنانة”.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلى أن ليلى التحقت بعالم الفن في سنّ متقدّمة حيث برزت في عدد من الأعمال رغم أن أدوارها لم تكن رئيسية ومن أهمها:”إسكندرية نيويورك” و”معالي الوزير” و”عايز حقي”. كما أدت دور والدة الفنان أحمد حلمي في فيلم “1000 مبروك”، ودور والدة الفنانة نيللي كريم في “بشتري راجل”.

كما شاركت ليلى عز العرب مؤخراً فى موسم رمضان الماضى 2020، فى أحداث “مسلسل ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع، ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجي، وحقق نجاحاً كبيراً.