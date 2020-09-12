استذكر الممثل السوري ​مصطفى الخاني​ طفولته بصورة نادرة نشرها عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التقطت له قبل 28 عام وهو يرتدي بذلة بنية اللون ويضع قبعة قش على رأسه ويرتدي النظارات ويلعب على الأرجوحة. وعلّق مصطفى على الصورة ذاكراً السنة “1992” التي التقطت فيها الصورة.

الجدير ذكره أن الممثل السولري مصطفى الخاني عرف بشكل كبير من خلال دور “النمس” بشخصية الجاسوس ويعتبره الجميع أنه شخص مختلّ عقلياً في مسلسل “باب الحارة” الذي يعرض كل عام خلال شهر رمضان المبارك.