بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثيرت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بين النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بسبب منشور لشقيقها وائل، قرر الثنائي الردّ على الجميع بصورة رومنسية تعبّر عن الوفاق والحب الذي يجمع بينهما.

وشاركت ياسمين متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة عفوية وهي في أحضان زوجها من كواليس المسلسل الجديد الذي سيجمع بينهما “اللي ما لوش كبير”، نافية بذلك كل ما يتردد عن وجود خلاف بينهما.

بدورها، أكد العوضي على كلام زوجته من خلال تعليق كتب فيه عبارة “كل ما أملك”، مع ايموجي مجموعة من القلوب للتعبير عن حبه الكبير لها.

وكانت شائعة خلاف الثنائي بدأن مع نشر السيد وائل، شقيق النجمة المصرية البوستر الخاص بمسلسل “اللي مالوش كبير” وعلق عليه: “مبروك يا غزل.. هو ده الصح والطبيعي انتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك يلي ملكيش كبير”.