تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا صورا جريئة للنجمة التركية ​بيرين سات​، وذلك من أحد أفلامها في بداية مسيرتها المهنية.

وظهرت بيرين في الصور برفقة أحد الممثلين وهي تخلع حمالة صدرها، اضافة الى تبادلهما القبل.

وشكّلت هذه الصور ضجة كبيرة بين المتابعين، وتعرضت بيرين لإنتقادات كثيرة.

وكانت نشرت بيرين سات صورا لها مؤخرا برفقة زوجها المغني التركي كنان دوغلو بمناسبة الذكرى التاسعة على تعارفهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت هذه الصور المحبة الكبيرة التي يبادلانها لبعضهما.



