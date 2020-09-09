نشرت الراقصة ​صافيناز​ مجموعة صور على البحر التقطت لها من العاصمة الروسية موسكو. علقت عليها :”وجشتوني يا حلوين”.

وقد تميّزت الصور بأنها جريئة إذ ظهرت في الصورة الأولى بالمايوه ولكن غطت في القسم السفلي من جسمها جزءاً من فخديها بارتدائها تنورة شفافة قصيرة، في حين بدت بالصورة الثانية وهي جالسة على كرسي للبحر وباعدت بين رجليها وأمسكت حبة أناناس ووضعت على كتفيها شالاً رقيقاً لتغطي به بعض أجزاء جسدها، كما أبرزت لياقتها بأنها جلست على الأرض في حركة رياضية جعلت رجليها واحدة إلى الأمام والأخرى إلى الخلف، وعبر متابعوها عن شوقهم لها مشيدين بجمالها.













