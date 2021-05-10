نشرت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” صورة عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تضمنت مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها الراحل بمناسبة عيد ميلادها الأول بعد وفاته .

ووجهت بسمة بوسيل رسالة مؤثرة إلى والدها الذي رحل عن عالمنا في شهر إبريل الماضي في تعليقها عليها قائلة : ” أول عيد ميلاد لي من غير ما بقى فحضنك .. ربنا يرحمك وتبقى في الجنة بإذن الله .. أنا مهما دعيتلك عمري ما هديك حقك ” .

وتابعت : ” شكرا لكل الناس الطيبة اللي افتكرتني وبعتتلي النهاردة .. شكرا على كل كلمة حب بعتوهالي .، نفسي أي حد نفسه يفرحني النهاردة بأي رسالة يا ريت لو تبقى دعاء لأبويا ” .

وأضافت بسمة : ” اللهم أدخل أبي بجودك وكرمك في جنات النعيم .. اللهم إني أسألك الفـردوس الأعلى نزلاً لأبي ” .

https://www.instagram.com/p/COrUqg8gae5/?utm_source=ig_embed



