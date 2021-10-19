نشر الفنان ” محمد رمضان ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع إنستجرام تحدث من خلالها عن بداياته مقارنا بين أوضاعه في حينها وبين الوقت الحالي .

وظهر محمد رمضان في الصور من داخل طائرته الخاصة وكتب في تعليقه عليها : ” في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي .. وكنت أنا واصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين ” .

وتابع : ” والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار دلوقتي .. بضحك أكتر ومرتاح أكتر الحمد لله ” .