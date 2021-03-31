احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها الممثلة إيمي سمير غانم الذي يصادف يوم 31 آذار، ونشرت مجموعة صور من الطفولة لها ولشقيقتها ووالدهما الممثل المصري سمير غانم ووالدتهما الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.
وعلقت دنيا سمير غانم على الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة:” أسعد عيد ميلاد لأجمل فتاة في العالم .. واخف دم في العالم.. ربنا يسعدك ويحميكى”.
جدير بالذكر ان إيمي سمير غانم من مواليد عام 1987، دخلت عالم التمثيل بعدما استعان بها والدها في مسرحية “ترا لم لم” عام 2006، ومنها بدأ مشورها الفني حيث عرض عليها أشرف زكي، رئيس البيت الفني للمسرح، المشاركة في مسرحية “أولاد الذين” مع الممثلين محمود الجندي ويوسف داود، تأليف السيناريست أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر وذلك عام 2007.
احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها الممثلة إيمي سمير غانم الذي يصادف يوم 31 آذار، ونشرت مجموعة صور من الطفولة لها ولشقيقتها ووالدهما الممثل المصري سمير غانم ووالدتهما الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.