حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور الدورة الرابعة من حفل Joy Awards، بصحبة ابنتها، ويقام الحفل في الرياض.

وتألقت رانيا بفستان أسود طويل ومنفوش، فيما أطلت ابنتها مُرتدية فستاناً جريئاً ولافتًا باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ملابس ابنة رانيا يوسف تلفت الانظار في Joy Awards

وتميز الفستان ببطانة بلون الجسم عند منطقه الصدر، ولكن البطانة الأخرى شفافة مما أثارت الجدل والتساؤلات من حولها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ابنة رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ابنة رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

ابنة رانيا يوسف تخوض أولى تجاربها التمثيلية

من ناحية أخرى، احتفلت نانسي حمزة ابنة الفنانة رانيا يوسف بانضمامها مؤخرًا لفريق عمل مسلسل “فوبيا” بطولة والدتها والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأعادت “نانسي” نشر صور من كواليس جلسة نشرتها والدتها الفنانة رانيا يوسف جمعت بينها وبين الفنانة سوسن بدر للوقوف على الاستعدادات الأخيرة قبل بدء التصوير وعلقت قائلة: “شرف ليا أني جزء من مسلسل بالحجم ده، فوبيا ان شاء الله 2024، اخراج الاستاذ رؤوف عبد العزيز.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركة ابنتها ببطولة المسلسل لأول مرة، حيث نشرت صور من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت: “حتشوفه قريب إن شاء الله مسلسل فوبيا إخراج رؤوف عبد العزيز، أول البطولة لبنتي حبيبتي”.

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.

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