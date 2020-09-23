نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة التقطت لها على هامش الحفل الذي أقامته لمناسبة اليوم الوطني السعودي. وظهرت فيها مرتدية فستاناً أبيض طويلاً من الشيفون مزيناً بنقشات ذهبية عند الاطراف.

وعلقت على الصورة “يا ليل يا جامع”. وهو ما دفع الكثير من المتابعين إلى التفاعل معها وإبداء الإعجاب بأناقتها وحسن اختيارها لإطلالاتها التي تجمع الفخامة والاحتشام في الوقت نفسه.

واللافت كان تعليق زوجها مبارك الهاجري الذي تغزل بها وكتب: “يا زين الزين يالحب”.

ويشار إلى أن أحلام أحيت أمس الثلثاء 22 أيلول (سبتمبر) 2020 حفلاً لمناسبة اليوم الوطني السعودي في السعودية. وأعلنت قبل هذا أنه تم إلغاء الحضور الجماهيري التزاماً بالتدابير الوقائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت أن الحفل سيبث بطريقة افتراضية. وأثناء وقوفها على المسرح بدا عليها التأثر الشديد ولم تتمكن من حبس دموعها حيث عبرت في كلمة مختصرة عن اشتياقها إلى جمهورها.