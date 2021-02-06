فاجأت فتاة صينية تدعى “آسيا”، المتابعين بتقليدها الممثل المصري ​عادل إمام​، بطريقة طريفة في أحد أشهر مشاهد مسرحيته “شاهد ما شفش حاجة”.

وظهرت الفتاة في ديكور شبيه بخشبة المسرح، وإستخدمت المكياج والملابس التي جعلتها صورة طبق الأصل من شخصية “سرحان عبد البصير”، التي تدور حولها أحداث المسرحية.



وتحدثت الفتاة بنفس حوار إمام الشهير مع حاجب المحكمة في المسرحية “برعي”، والذي لعب دوره الممثل سامي جوهر.

وأوضحت الفتاة أن صديقاً لها شرح لها معاني الكلمات العامية، وأسلوب حديث إمام، مشيرة الى أن تعابيره تنقل الفرح دائماً.

وتابعت: “تعرفت على هذا الفنان الرائع – عادل إمام – لأول مرة من أحد أصدقائى ورأيت أنه لا يتوقف عن الضحك عن مشاهدة مقاطع عادل إمام، ولكن أنا لا أفهم اللهجة المصرية”.