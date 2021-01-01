تقدمت الراقصة ​صافيناز​ بالتهنئة بمتابعيها بالعام الجديد 2021 عبر صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة.

صافيناز



ونشرت صافينار فيديو صغير يظهرها وهي تستعرض صدرها العارم الذي كشفت جزءاً كبيراً منه وبدت قريبة جداً من الكاميرا في حين كتبت جملة جاء مكانها على الجزء المكشوف وهي كل عام وانتم بخير”.

وعادت وشاركت اليوم عدداً من الصور مرتدية فيها فقط رداء الحمام الأبيض والتقطت الصور أمام شجر مزينة للميلاد.



ونالت الصور العديد من التعليقات والتفاعل.

إشارة إلى أن صافيناز دائماً ما تشارك صوراً جريئة مع متابعيها على البحر وفي أماكن السهر.