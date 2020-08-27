نشر الفنان ” ماكولي كولكين ” الشهير بتجسيده لدور البطولة في سلسلة أفلام ” Home Alone ” في صغره منشورا له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي احتفل من خلاله بعيد ميلاده ال 40 يوم أمس الأربعاء .

وكتب ماكولي كولكين في منشوره مشيرا إلى شعوره بعد بلوغه هذا السن فقال : ” في اللحظة التي بلغت فيها عامي الأربعين .. بدأت أشعر أن هذه بداية أزمة منتصف العمر ” .

وتابع : ” وأحاول الوصول لطريق النجاة .. هل لديكم اقتراحات لتخطي الأمر ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور الذين تفاجأ الكثير منهم من مرور السنين وبلوغ ماكولي كولكين سن الأربعين واقترح البعض عليه حلولا لكي لا يشعر بالإحباط .