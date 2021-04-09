صدمت الراقصة المصرية نجوى فؤاد البالغة من العمر 82 عاماً، الجمهور بالكشف عن عدد أزواجها، واعترفت بأي زوج كان أقرب إلى قلبها .

تزوجت 6 مرات

واعترفت نجوى فؤاد، بأنها تزوجت في حياتها 6 مرات، وليس 10 كما يروج البعض. وتابعت الراقصة نجوى فؤاد في لقاء ببرنامج برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”: “فين الوقت، ياريت كان في وقت كانوا يبقوا 20”. وأضافت إنه إذا عاد بها الزمن واختارت شخصًا واحدا لتكمل معه حياتها كان أحمد فؤاد حسن، مضيفةً: “هو من رباني وساعدني وعلمني كل شيء وكان كل عائلتي”.

أقرب زوج إلى قلبها

وذكرت نجوى فؤاد أنّ أقرب زوج إلى قلبها كان آخر زوج، موضحة: “الغلط مكنش منه بس أنا كمان كان عليّ جزء من الغلط، لأني كنت نجمة وقتها، واضطريت إلى الرقص في فرحه على صحبتي، لأني اتحطيت تحت أمر واقع، ولكن قدمت في الفرح أحلى رقصة في حياتي كلها، رغم إن صاحبتي خطفته مني”.

أول أزواجها

كان أول أزواج نجوى فؤاد الموسيقار أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية، الذي انفصلت عنه بعد إنجابها ابنة وحيدة منه، فيما كان الزوج الثاني مدرب الرقص كمال نعيم، ثم تزوجت من الفنان أحمد رمزي حيث لم تستمر سوى 17 يومًا فقط، وكان ذلك عام 1963.

آخر أزواجها لواء مصري

أما زواجها الرابع فكان من اللبناني سامي الزغبي، وكان حينها يعمل مدير إحدى فنادق القاهرة، وكانت نجوى تؤدي فقرة ثابتة فيه كل ليلة امتدت لفترة طويلة، وهو ما أنشأ علاقة حب بينهما أدت إلى الزواج، وبعد انفصالها عنه تزوجت من أحد رجال الأعمال المصريين صاحب توكيل سيارات شهير، وبعد الانفصال تزوجت من رجل الأعمال فايز طراد ثم من سامي المهندس ثم من محمد موسى، ثم من رجل أعمال كويتي، هذا بالإضافة إلى المطرب الشاب عماد عبد الحليم، وكان آخر أزواج الراقصة لواء مصري.