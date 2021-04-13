كشف الفنان ” مصطفى درويش ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إنسحابه من مسلسل ” كله بالحب ” الذي يعرض بالموسم الرمضاني 2021 .

وذلك بسبب حلافاته مع الشركة المنتجة للمسلسل وتصدر إسم الفنانة ” زينة ” بطلة العمل 3 مرات على تتر العمل وتدخلها في جميع شئون المسلسل .

فكتب مصطفى درويش في منشوره قائلا : ” أعلن إنسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد ” .

وتابع في منشور آخر : ” هو فيه شركة تحط إسم ممثلة ونجمة عمل 3 مرات على التتر وتيجي على باقي نجوم العمل .. مكنتوش سميتوه كله بالحب كنتو سموه كله بال زينة .. غلطة ندمان عليها فعلا وأنا بعرف آخد حقي كويس وبطريقتي ” .

يذكر أن الفنان مصطفى درويش يعد ثاني المنسحبين من العمل بعد الفنان ” أحمد السعدني ” الذي كان قد أعلن مؤخرا عن إنسحابه من المسلسل .

فقال السعدني : ” أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل المهزلة وتقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكًا بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم ” .