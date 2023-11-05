أثارت الفنانة لقاء الخميسي حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار فيديو لها أثناء تواجدها داخل كنيسة وتردد الترانيم، وتسبب هذا المقطع في إثارة تساؤلات حول ديانة لقاء الخميسي، خاصة وأنا الفيديو انتشر بعنوان “لقاء الخميسى تغير ديانتها”.

رد قوي من لقاء الخميسي

وتسبب هذا الفيديو فى حالة من الغضب لدى لقاء الخميسى خاصة أن البعض ربط أيضًا بين الفيديو وحديثها من قبل عن ديانتها فى إحدى البرامج مع الإعلامى تامر شلتوت.

ردت لقاء الخميسي عبر ستوري حسابها على “إنستجرام” وقالت في منشور تم حذفه بعد فترة قصيرة “اسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية، لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره”.

وأنهت لقاء حديثها قائلة “وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب هو الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواء مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!”.

كانت البداية من انتشار مقطع فيديو للفنانة لقاء الخميسى وهى داخل كنسية وتقوم بترديد الترانيم وهو الأمر الذى أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا الذين تصوروا أنها قامت بتغيير ديانتها خاصة أن الفيديو الذى انتشر تم الترويج لها بنفس هذا المعنى بعنوان “لقاء الخميسى تغير ديانتها.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

معلومات عن أصول لقاء الخميسي

وكانت لقاء الخميسي أكدت أن الحضارة الآشورية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين قديمًا، وقالت إنها أقدم من الحضارة الفرعونية.



وكشفت الفنانة لقاء الخميسي أن أصولها نصف مصرية ونصف آشورية مشيرة إلى أن والدتها ليست مصرية ولكنها آشورية، مشيرة الى أن هذه الحضارة مازالت متواجدة ومحتفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة.

وأوضحت لقاء الخميسي صفات الحضارة الآشورية فقالت أنها تتميز بأنها قوية للغاية، ولديهم قدرة كبيرة على التحمل ومواجهة العوائق.

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